Pkw überschlägt sich - Mitfahrerin (23) tot

Frau auf Rückbank erlag nach Reanimation im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen

Eine 23-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall in Gols (Bezirk Neusiedl am See) vom vergangenen Freitag im Spital gestorben. Die junge Frau saß auf der Rückbank des Autos eines 36-Jährigen, das nach einem Überholmanöver ins Schleudern geriet, von der Straße abkam und sich überschlug. Sie wurde noch reanimiert und mit dem Hubschrauber in die Wiener Klinik Donaustadt gebracht, wo sie aber ihren schweren Verletzungen erlag, berichtete die burgenländische Polizei am Montag.

Der 36-jährige Pkw-Lenker hatte mehrere vor ihm fahrende Autos überholt und beim Versuch, sich wieder auf seinem Fahrstreifen einzuordnen, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses überfuhr eine abfallende Böschung und ein einbetoniertes Eisengeländer, ehe es sich in einem Kanal überschlug. Der Lenker und sein 31-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in die Unfallambulanz Frauenkirchen gebracht.