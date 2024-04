Radar mit Pyro-Gegenstand zerstört: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) ein Radargerät mithilfe eines pyrotechnischen Gegenstands zerstört.

Seitens der Exekutive wurde in der Folge die Spurensicherung durchgeführt, weiters wurden Zeugen befragt. Die Landespolizeidirektion Burgenland bat am Samstagabend per Aussendung um Hinweise. Ereignet haben soll sich die Aktion am Samstag kurz vor 2.30 Uhr. Ein Pyro-Gegenstand dürfte in das Gehäuse des Radargeräts eingebracht worden sein, hieß es in der Aussendung der Polizei. Ein lauter, dumpfer Knall war für Zeugen zu hören. Der Schaden wurde jedoch erst rund zwei Stunden später von einem Autofahrer bemerkt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133-1130 entgegengenommen. Sie können auch per E-Mail an die Polizeiinspektion Neusiedl am See (PI-B-Neusiedl-am-See@polizei.gv.at) gerichtet werden.