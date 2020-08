Rätselhafter Leichenfund in Mörbisch

Leichnam wies laut Polizei Verletzungen auf. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen und eine Obduktion wurde angeordnet.

Mörbisch. In Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Montagfrüh ein 22-Jähriger aus dem Bezirk tot aufgefunden worden. Die Leiche des Burgenländers, die nahe der Kläranlage von Mörbisch gefunden wurde, wies Verletzungen auf, sagte ein Polizeisprecher heute, Dienstag, auf APA-Anfrage. Die Polizei ermittle derzeit in alle Richtungen, eine Obduktion wurde angeordnet.

Am Montag sei zunächst das Fahrzeug des Mannes in der Nähe der Kläranlage entdeckt worden, berichtete die Landespolizeidirektion. In unmittelbarer Nähe wurde dann der 22-Jährige in einem Graben gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Obduktion soll voraussichtlich im Lauf des heutigen Tages erfolgen, hieß es.