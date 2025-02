Stromausfälle in Mattersburg und Umgebung

Im Bezirk Mattersburg im Nordburgenland ist es am Sonntagvormittag zu Stromausfällen gekommen, bestätigte ein Sprecher der Netz Burgenland einen Bericht des ORF Burgenland.

Grund sei laut Netz Burgenland ein Defekt in der Trafostation Krensdorf, der einen weiteren Defekt in der Station in Mattersburg ausgelöst habe. Rund 500 Haushalte waren daraufhin um 9.00 Uhr ohne Strom.

Soll "in Kürze" gelöst sein

Durch Umschaltungen wurde diese Zahl gegen 10.00 Uhr bereits auf eine "zweistellige Zahl" reduziert, hieß es bei der Störungsstelle von Netz Burgenland. Man rechne damit, dass "in Kürze" alle Haushalte wieder mit Strom versorgt würden.