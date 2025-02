Mädchen (11) auf offener Straße erstochen

Ein 29-jähriger Mann hat ein Kind mitten in einem Wohngebiet ermordet.

Dieses Blutbad schockt die Niederlande. Am Samstagnachmittag wurde in der 65.000-Einwohner-Stadt Nieuwegein (südlich von Utrecht) ein 11-jähriges Mädchen auf offener Straße niedergestochen. Zahlreiche Rettungskräfte versuchten, das Kind noch zu retten – das Mädchen starb aber noch an Ort und Stelle.

29-Jähriger festgenommen

Wenig später wurde ein 29-jähriger Mann festgenommen. Zur Identität des Täters und dessen Beziehung zum Opfer machte die Polizei vorerst keine Angaben. Wie RTL berichtet, soll das Mädchen mit eritreischen Wurzeln zwar in Nieuwegein gewohnt haben, jedoch in einem anderen Viertel.

© Polizei Utrecht ×

Bürgermeisterin Marijke van Beukering zeigte sich in einer ersten Stellungnahme schockiert. „Was heute hier passiert ist, ist schrecklich. Unsere Gedanken sind jetzt in erster Linie bei den Angehörigen, der Familie und den Freunden des Opfers“, so die Politikerin. Es sei ein „schwarzer Tag“ für die ganze Stadt.