Angehörige suchen verzweifelt nach den Vermissten

Angehörige versuchen nach dem katastrophalen Brand in der Bar "Le Constellation" im Skiort Crans-Montana die Vermissten zu finden. Auf der Instagram-Seite "cransmontana.avisderecherche" werden laufend Fotos geteilt.

Nach der Brand-Katastrophe in Crans-Montana wird immer noch nach Menschen gesucht. Eltern vermisster Jugendlicher baten in den sozialen Medien verzweifelt um Informationen über ihre Familienangehörigen. Laut Medienberichten sind viele Verletzte junge Menschen. "Es handelt sich um junge Patienten. Im Durchschnitt sind sie zwischen 16 und 26 Jahre alt", sagte die Direktorin des Universitätsspitals Lausanne dem Nachrichtenportal "24 Heures".

Auf der Instagram-Seite "cransmontana.avisderecherche" werden laufend Fotos von Vermissten geteilt, die während der Katastrophe in der Bar anwesend waren.

Giovanni Putelli

Sein Bruder hat den Post erstellt. Er hat seit dem Unglück nichts mehr von ihm gehört und bittet nun um Hilfe.

Tristan Pidoux und Guillaume Oana

Die beiden Jugendlichen werden auch vermisst. Ein Freund schreibt: "Wenn ihr Neuigkeiten habt oder ihr sie gesehen habt, bitten wir euch, uns unter 079 658 48 33 zu kontaktieren."

Vivian

Vivian hat sich seinen Bekannten seit dem Brand nicht mehr gemeldet. Laut dem Instagram-Post war er an dem Abend mit Léo, Léonard und Ludovic unterwegs.

Trystan Pidoux

Sein Freund bittet um jeden Hinweis: "Wir haben keine Neuigkeiten mehr von ihm seit dem Brand. Wenn ihn jemand gesehen hat oder Neuigkeiten hat, kontaktiert mich unter 0799347110."

Cousin

Eine Person sucht nach ihrem Cousin.

Giovanni Tamburi

In einem weiteren Instagram-Post heißt es: "Danke fürs Teilen. Giovanni Tamburi, 16 Jahre, war im Constellation am Abend des 31. Dezember. Seine Mama sucht ihn."

Arthur Brodard

Seine Angehörigen schreiben: "Wir suchen Arthur Brodard (geboren am 22.02.2009), als vermisst gemeldet infolge des Brandes im "Le Constellation" in Crans-Montana in der letzten Nacht ..."

Leo

Die Angehörigen von Leo bitten ebenfalls um jede Hilfe.

Emile Pranlong

Ein Vater sucht seine Tochter. Emile Pranlong hat ein Weinglas auf dem linken Trizeps und einen Schwan auf dem rechten Trizeps tätowiert, so das Posting.

Benjamin Johnson

Die Freunde des 18-jährigen Benjamin Johnson suchen nach ihm.

Nora Sirisin

Im Aufruf steht: "Sie war am Abend mit Freunden im Constellation. Ihre Familie hat keine Neuigkeiten mehr von ihr seit dem Brand. Wenn Sie die geringste Information haben, kontaktieren Sie die 079 432 11 54."

Alicia Conset und Diana Conset

Die Angehörigen suchen mit diesem Foto nach Alicia Conset und Diana Conset.