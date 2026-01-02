Erstes Opfer aus den Crans-Montana-Flammen identifiziert

Die Tragödie in Crans-Montana erschüttert die Welt, insbesondere da so viele junge Leben auf tragische Weise ausgelöscht wurden.

Das verheerende Feuer in der Bar „Le Constellation“ hat nicht nur viele Menschenleben gekostet, sondern auch eine Gemeinschaft von Gästen und Mitarbeitern zerstört, die an diesem Abend nur feiern wollten.

Junger Golfer

Es ist besonders schockierend, dass unter den Opfern auch das junge Golftalent Emanuele Galeppini zu finden ist. Der 16-Jährige, ein vielversprechender Sportler aus Italien, hat eine viel zu kurze Zukunft vor sich gehabt.

Tiefe Trauer

„Der italienische Golfverband trauert um Emanuele Galeppini, einen jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte mitbrachte“, heißt es unter anderem auf dem offiziellen X-Kanal des Verbands.