Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Erstes Opfer aus den Crans-Montana-Flammen identifiziert
© Instagram

16-Jähriger

Erstes Opfer aus den Crans-Montana-Flammen identifiziert

02.01.26, 11:58
Teilen

Die Tragödie in Crans-Montana erschüttert die Welt, insbesondere da so viele junge Leben auf tragische Weise ausgelöscht wurden.

Das verheerende Feuer in der Bar „Le Constellation“ hat nicht nur viele Menschenleben gekostet, sondern auch eine Gemeinschaft von Gästen und Mitarbeitern zerstört, die an diesem Abend nur feiern wollten.

Junger Golfer

Es ist besonders schockierend, dass unter den Opfern auch das junge Golftalent Emanuele Galeppini zu finden ist. Der 16-Jährige, ein vielversprechender Sportler aus Italien, hat eine viel zu kurze Zukunft vor sich gehabt.

Erstes Opfer aus den Crans-Montana-Flammen identifiziert
© Instagram

Tiefe Trauer

„Der italienische Golfverband trauert um Emanuele Galeppini, einen jungen Sportler, der Leidenschaft und authentische Werte mitbrachte“, heißt es unter anderem auf dem offiziellen X-Kanal des Verbands.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden