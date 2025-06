Grafenegg lädt zur großen Sommernachtsgala

Die Liebe ist eine Himmelsmacht: Grafenegg feiert sie unter Sternen. Das Programm der Sommernachtsgala 2025 steht ganz im Zeichen des schönsten Gefühls der Welt. Am 19. und 20. Juni spüren das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich und Klavierlegende Rudolf Buchbinder am Wolkenturm der Liebe nach

Am 19. und 20. Juni 2025 eröffnet Grafenegg jeweils um 20.15 Uhr mit der Sommernachtsgala den Open-Air-Konzertreigen am Wolkenturm. Dieses Jahr spielt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung des französischen Dirigenten Fabien Gabel, der damit auch seinen Einstand als Chefdirigent von Grafeneggs erstem Residenzorchester feiert. Das einzigartige Solistentrio – MET-Liebling Siphokazi Molteno, Tenorstar Michael Spyres sowie Klavierlegende und Festivalchef Rudolf Buchbinder – feiert nach Kräften mit: Gemeinsam stimmen sie sich und das Publikum auf den Sommer in Grafenegg ein, und zwar mit einem erlesenen Programm, das, gewohnt abwechslungsreich, diesmal Facetten der Liebe beleuchtet – der zwischenmenschlichen Liebe mit all ihren schönen und tragischen Seiten, der Liebe zum Heimatland, zur geliebten Stadt oder zur Natur in all ihrer Schönheit.