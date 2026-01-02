Wieder Bankraub bei Sparkasse: Täter knackte Schließfächer

In Nordrhein-Westfalen (Deutschland) sind wieder Schließfächer in einer Filiale der Sparkasse aufgebrochen worden.

In Halle in Westfalen kam es am Dienstagmittag laut der Polizei zu einem Raub. Während der Öffnungszeit wurden in der Sparkassenfiliale vier Schließfächer aufgebrochen. Die betroffenen Kunden wurden schon informiert.

Die Polizei hat bisher den Schaden noch nicht beziffert. Der Tathergang ist noch unklar. Derzeit bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

Millionen Beute ergattert

Im letzten Monat kam es häufiger zu derartigen Einbrüchen. Am 17. Dezember wurden zwei Schließfächer geleert. Die Polizei verdächtigt einen Ex-Bankmitarbeiter.

Der spektakulärste Raub geschah während der Feiertage in Gelsenkirchen. Unbekannte Täter bohrten sich in den Tresorraum und haben dort über 95 Prozent der 3250 Kunden-Schließfächer aufgebrochen. Laut ersten Schätzungen beträgt die Versicherungssumme der Beute rund 30 Millionen Euro. Diese könnte aber deutlich höher sein.