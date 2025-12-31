Spektakulärer Gold-Klau in Sparkasse: Es geht um Millionen

Nach dem Millionendiebstahl im deutschen Gelsenkirchen sorgt nun ein weiterer Vorfall bei der Sparkasse für Aufsehen. In Bonn soll Gold aus Schließfächern verschwunden sein.

Aus dem Schließfachbereich einer Sparkassen-Filiale in Bonn fehlt offenbar eine erhebliche Menge Gold. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein Mitarbeiter des Geldinstituts, der verdächtigt wird, sich unberechtigt Zugang zu zwei Schließfächern verschafft und den Inhalt entwendet zu haben.

Mitarbeiter im Fokus

Die Polizei Bonn bestätigte ein Ermittlungsverfahren, das bereits seit einiger Zeit läuft. Weitere Details nannte eine Sprecherin zunächst nicht.

Sparkasse bestätigt Vorfall

Auch die Sparkasse Köln/Bonn bestätigte den Diebstahl. Demnach kam es in der Filialdirektion am Bonner Friedensplatz zu einem internen Sicherheitsvorfall im Schließfachbereich. Betroffen seien zwei Schließfächer.

Ermittlungen seit Dezember

Laut Angaben des Geldinstituts laufen seit dem Bekanntwerden am Mittwoch, 17. Dezember 2025, interne sowie polizeiliche Ermittlungen. Die Sparkasse teilte zudem mit, dass man mit den betroffenen Kunden in engem Austausch stehe.