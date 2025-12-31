Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Sparkasse Deutschland
© Archivbild/dpa

Dreiste Diebe

Spektakulärer Gold-Klau in Sparkasse: Es geht um Millionen

31.12.25, 15:54
Teilen

Nach dem Millionendiebstahl im deutschen Gelsenkirchen sorgt nun ein weiterer Vorfall bei der Sparkasse für Aufsehen. In Bonn soll Gold aus Schließfächern verschwunden sein. 

Aus dem Schließfachbereich einer Sparkassen-Filiale in Bonn fehlt offenbar eine erhebliche Menge Gold. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein Mitarbeiter des Geldinstituts, der verdächtigt wird, sich unberechtigt Zugang zu zwei Schließfächern verschafft und den Inhalt entwendet zu haben.

Mitarbeiter im Fokus

Die Polizei Bonn bestätigte ein Ermittlungsverfahren, das bereits seit einiger Zeit läuft. Weitere Details nannte eine Sprecherin zunächst nicht. 

Sparkasse
© GettyImages/BUSINESS-LIVE

Sparkasse bestätigt Vorfall

Auch die Sparkasse Köln/Bonn bestätigte den Diebstahl. Demnach kam es in der Filialdirektion am Bonner Friedensplatz zu einem internen Sicherheitsvorfall im Schließfachbereich. Betroffen seien zwei Schließfächer.

Ermittlungen seit Dezember

Laut Angaben des Geldinstituts laufen seit dem Bekanntwerden am Mittwoch, 17. Dezember 2025, interne sowie polizeiliche Ermittlungen. Die Sparkasse teilte zudem mit, dass man mit den betroffenen Kunden in engem Austausch stehe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden