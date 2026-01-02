Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Crans-Montana
© Police Cantonale Valaisanne

Le Constellation

Bar-Besitzer in Crans Montana überlebten Feuer-Katastrophe

02.01.26, 12:47
Teilen

In der Silvesternacht kam es in der beliebten Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana zu einer verheerenden Brandkatastrophe, bei der rund vierzig Menschen ums Leben kamen. Unter den Verletzten befindet sich auch die Besitzerin der Bar, die Verbrennungen erlitten hat. 

Am Abend des 31. Dezember brach in der beliebten Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana ein verheerendes Feuer aus. Laut Berichten forderte die Katastrophe mindestens vierzig Tote und verletzte rund 115 Menschen.

Die französischen Besitzer J. und J.M. hatten die Bar 2015 übernommen. Während der Brandnacht befand sich die Ehefrau vor Ort und zog sich Verbrennungen am Arm zu. Ihr Ehemann, der sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen ihrer Lokale aufhielt, blieb unverletzt.

Beliebter Treffpunkt für Touristen 

Der korsische Künstler, ein enger Freund des Paares, konnte die Besitzerin gegen 5 Uhr morgens erreichen. „Es ist eine Katastrophe, aber wir sind am Leben“, soll sie ihm gesagt haben. Das Ehepaar, das ursprünglich aus Korsika und der Côte d'Azur stammt, hatte das Lokal übernommen und es zu einem beliebten Treffpunkt für Touristen gemacht. Die Bar bot Platz für bis zu 300 Gäste im Innenbereich und etwa 40 Personen auf der Terrasse.

Tiefe Betroffenheit

Das Paar besitzt zusätzlich zwei weitere Lokale in der Region: „Le Senso“, eine Bar mit Restaurant, sowie „Le Vieux-Chalet“, das als korsisches Gasthaus bekannt ist. Beide Lokalitäten sind ebenfalls in Crans-Montana sowie im benachbarten Dorf Lens zu finden. Laut Berichten sollen sie bei der Tragödie mehrere ihrer Mitarbeiter verloren haben. Das Paar ist zutiefst betroffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden