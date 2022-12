× Toter nach Prügelei: Schlagring sichergestellt

Nach einem verdächtigen Syrer (18) wurde ein möglicherweise tatbeteiligter Einheimischer festgenommen.

Burgenland. Während Ersterer nach den tragischen Ereignissen am vergangenen Wochenende in Schattendorf schon in U-Haft sitzt, wurden dem 16-jährigen, von Zeugen als Komplizen geouteten zweiten Jugendlichen Mittwochabend in Mattersburg die Handschellen angelegt – er soll nicht nur auf den zweifachen Familienvater Jürgen T. eingeschlagen haben, sondern er wurde danach beobachtet, wie er in der Nähe des Tatortes einen Schlagring versteckte. Ob er damit selbst zugelangt hatte oder die Handwaffe nur im Auftrag des anderen Schlägers weggeschafft hat, ist noch offen. Die Ermittler konnten laut ÖSTERREICH-Infos den Schlagring an der von den Zeugen angegebenen Stelle sicherstellen.

Junge gegen "Oldies" endete mit Brutal-Attacke

Ebenso unklar ist noch, wie es zu der Prügel-Attacke gekommen ist. Wie berichtet, war der Diplomingenieur, Tennisspieler und Fußballobmann am Samstag mit seiner Kumpanei gleichaltriger Freunde zur Weihnachtsfeier in das Landgasthaus mit Disco-Keller gekommen – wie man hört, hatten die Feierlichkeiten schon um 10 Uhr Vormittag begonnen. Im Club „Drive in“ standen sich dann zwei Gruppen (einerseits die Jungen mit dem Syrer aus Neunkirchen, anderseits die ortsansässigen „Oldies“) gegenüber. Zwei Erwachsene wurden schwer attackiert: Einem wurde die Nase zertrümmert, Jürgen T. blieb hirntot am Boden liegen.

Der verstorbene Familienvater (42).

Gegen die Angreifer wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Strafrahmen: 5 bis 15 Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

