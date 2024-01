Vermisster Eisläufer: Jetzt wird am Westufer gesucht

Die Suche nach dem 55-Jährigen, dessen Spur sich in Podersdorf verlor, wurde am Donnerstag fortgesetzt.

Der Fall rund um den 55-Jährigen aus Baden, der eigentlich nur eislaufen gehen wollte, schlägt hohe Wellen.

Seit Tagen versuchen Suchtrupps den Mann, der zuletzt einen orangen Anorak getragen und alte Eislaufschuhe dabei hatte, zu finden. Am Montag war der ehemalige ORF-Mitarbeiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Neusiedlersee aufgebrochen. Zuletzt wurde er gesehen, als er ein Paket in einer Postfiliale in Rust abgegeben hatte.

Drohnen und ein Sonarboot

Sein Handy war das letzte Mal in Podersdorf eingeloggt. Danach verlor sich die Spur des 55-Jährigen. Auch am Donnerstag wurde weiter nach dem Vermissten gesucht. Weil man den Österreicher nicht in der Nähe von Podersdorf entdeckt hatte, konzentrierte man sich auf das Westufer des Sees.

Im Einsatz standen Feuerwehrleute und Polizisten, die mit Drohnen, einem Sonarboot und Tauchern nach dem Mann suchten.

© FF Neusiedl am See ×