Das bedeutet das schwarze Dreieck im Flugzeug

Passagiere rätseln und rätseln. Was bedeutet das geheimnisvolle schwarze Dreieck über einigen Fenstern in den Fliegern? Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet.

Nur an wenigen Stellen ist es zu sehen, ein kleines schwarzes Dreieck über den Fenstern der Kabinen. Das Netzt kocht über mit Spekulationen, was sich hinter dem Phänomen verbirgt: Ist es ein Geheimzeichen für die Crew? Markieren die Dreiecke die besten Sitzplätze? Versteckt sich dahinter womöglich ein geheimer Notausgang?

© TikTok/_hennylim_

Verschwörungstheorien sind widerlegt

Nichts davon stimmt! Die gute Nachricht, die Dreiecke sind nicht nur harmlos, sondern wirklich nützlich. Ein Lufthansa-Sprecher lüftete gegenüber „Bild“ das Geheimnis: „In bestimmten Typen Verkehrsflugzeugen gibt diese Dreiecke, in der Regel sind es vier. Auf jeder Seite jeweils eins auf Höhe der Vorder- und Hinterkante der Tragflächen. Sie markieren die zwei Punkte, von denen aus die Crew für eine Sichtkontrolle den besten Blick auf die Tragflächen hat. So müssen sie in der Kabine nicht lange nach dem richtigen Fenster suchen.“

© TikTok/_hennylim_

Wichtige Funktion

Kommt es zum Ernstfall, dann sind die Dreiecke sogar wichtig. Der Lufthansa-Sprecher erklärte weiter: „Sollte beispielsweise eine visuelle Kontrolle der sogenannten Hochauftriebshilfen erforderlich sein, hat man vom Fenster unter der vorderen Markierung die beste Sicht auf die Klappen an der Vorderkante der Tragfläche, die sogenannten Slats. Das Fenster unter der hinteren Markierung bietet die beste Sicht auf die Hinterkante der Tragfläche, wo sich die Klappen befinden.“