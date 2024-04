AUA setzt Flüge nach Amman, Erbil und Tel Aviv aus

Nach dem nächtlichen Angriff auf den Iran reagieren die Fluglinien auf die angespannte Lage in Nahost.

Austrian Airlines teilten der APA am Freitag auf APA-Anfrage mit, dass am Freitag die Flüge nach Amman, Erbil und Tel Aviv "vorsorglich" ausgesetzt würden. Die Sicherheitslage werde neu bewertet, erklärte eine AUA-Sprecherin. Die Flüge von und nach Teheran wurden bereits zuvor bis inklusive 30. April ausgesetzt.

"Austrian Airlines beobachtet und bewertet kontinuierlich die Sicherheitslage im Nahen Osten und steht in engem Kontakt mit den Behörden. Die Sicherheit von Fluggästen und Crews hat stets oberste Priorität", teilte die Sprecherin mit.

Auch andere Fluglinien reagieren auf die Entwicklungen. Laut der Website FlightRadar24 wurden im Iran die Flughäfen Teheran, Shiraz und Isfahan zeitweise geschlossen. Zudem wurde der Flugverkehr im westlichen Teil des Landes für einige Stunden eingestellt. In der Früh wurden Flughäfen und Luftraum wieder geöffnet, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Iran wurde in der Nacht auf Freitag mit Drohnen angegriffen. Laut Insidern steht Israel hinter dem Angriff. Nach Darstellung iranischer Staatsmedien wurden über der Stadt Isfahan im Zentrum des Landes drei Drohnen abgeschossen.

Vor der Wiedereröffnung des Luftraums hatte Flydubai mitgeteilt, Flüge in den Iran am Freitag zu annullieren. Einer der früheren Flüge sei nach Dubai zurückgekehrt. Ein Flug von Iran Air von Rom nach Teheran wurde den Daten von FlightRadar24 zufolge in die türkische Hauptstadt Ankara umgeleitet.

Schon vor der neuerlichen Eskalation hatten viele Airlines reagiert. Die australische Quantas hatte am Samstag mitgeteilt, die Flugroute zwischen Perth und London wegen des Konflikts im Nahen Osten zu ändern und einen Tankstopp in Singapur hinzuzufügen, um den iranischen Luftraum zu meiden. Am Mittwoch hatte die AUA-Mutter Lufthansa die Aussetzung der Flugverbindung nach Teheran bis zum Ende des Monats verlängert.