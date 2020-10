Das ist der schönste Platz in Österreich

ÖsterreicherInnen wählten heuer Strutz-Mühle in der Steiermark zum schönsten Ort des Landes.

Insgesamt standen 27 Orte zur Auswahl, drei aus jedem Bundesland. Die jeweiligen Landessieger traten dann am Nationalfeiertag im großen Finale von "9 Plätze - 9 Schätze" gegeneinander an. Der erste Platz geht heuer bereits zum zweiten Mal an die Steiermark und löst damit den Vorjahressieger Lünersee in Vorarlberg ab.

In der Show wurden die neun Orte von Armin Assinger, Barbara Karlich und neun weiteren ModeratorInnen präsentiert. Auch bei der prominenten Jury hatte der steirische Ort, mit der vom "Mühlen-Peter" zum Teil selbstgebauten und restaurierten Schaumühle, die Nase vorne. Mit der Publikumsabstimmung, war das Ergebnis dann endgültig klar. Damit setzte er sich unter anderem gegen Seewaldsee in Vorarlberg, Kelchsau in Tirol und den Wiener Zentralfriedhof durch.