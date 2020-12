Das war 2020: Der große oe24-Jahresrückblick

Es ist so weit: Ursula Stenzel (75), die ehemalige Bezirksvorsteherin der Wiener Innenstadt, hat genug von der Politik. Die frühere ORF-Journalistin will wieder zurück zu ihren journalistischen Wurzeln. In ÖSTERREICH schildert sie zuerst, ­warum sie die FPÖ nach fünf Jahren verlässt: „Schreiben geht nur unabhängig. Ich will einen Polit-Blog führen.“ Thematisieren will sie vor allem Corona. Über Europa in der schwersten Krise seit Langem will Stenzel schreiben, als eine „wissende und analytische Beobachterin des Tagesgeschehens“. Und wie blickt sie auf ihre Zeit in der Politik zurück? „Sicherlich mit keinem weinenden Auge. Aber auch nicht im Zorn.“