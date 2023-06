Ein Mann aus Wien wird seit Montag auf der kroatischen Insel Krk vermisst.

Das Außenministerium bestätigte der APA am Sonntag entsprechende Medienberichte. Dabei soll es sich um einen 61-Jährigen handeln, der an Demenz leidet. Man stehe mit der Familie des Vermissten und den für die Suche zuständigen Behörden in Kontakt, hieß es vom Ministerium.