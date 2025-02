Die Mehlwürmer kommen: Welche Insekten sind in unserem Essen?

Ab Montag dürfen Mehlwürmer in der EU in Lebensmittel verarbeitet werden. Doch das sind nicht die einzigen Insekten in unserem Essen.

Ab sofort darf Mehlwurmpulver in Lebensmitteln verwendet werden. Das Pulver wird aus den Larven des Mehlkäfers (Tenebrio molitor) gewonnen. Die Europäische Kommission erkannte es als ein "neuartiges Lebensmittel" an. Das Mehlwurmpulver darf für die kommenden fünf Jahre in Produkten wie Brot, Gebäck, Teigwaren, Kartoffelgerichten, Käse sowie Obst- und Gemüsekompotten eingesetzt werden. Hamas stoppen Geiselfreilassung

Vandalen zerstören Büste von Österreich-Außenminister in Sarajevo

Hai-Attacke auf den Bahamas: Zwei Verletzte EU in Insekten-Offensive Die EU versucht seit Jahren durch die Insekten-Offensive eine nachhaltige und klimafreundliche Proteinquelle zu etablieren. Mehlwürmer sind nicht die ersten Insekten in Lebensmitteln. Seit 2021 werden getrocknete Larven von Mehlkäfern verarbeitet. Wanderheuschrecken dürfen nach einer EU-Verordnung in gefrorenem, getrocknetem und pulverförmigem Zustand in Lebensmitteln verarbeitet werden. Im Februar 2022 erlaubte die EU die Verwendung von Hausgrillen. Sie dürfen in gefrorenem, getrocknetem, pulverförmigem und teilweise entfettetem Pulver verwendet werden. Auch der Buffalowurm ist erlaubt. Gefahr für Allergiker Menschen mit Allergien gegen Krebstiere oder Hausstaubmilben müssen aufpassen, da sie auch gegen Mehlwurmpulver reagieren können. Ein Warnhinweis ist deswegen Pflicht. Ebenfalls ist eine Nährwertkennzeichnung anzubringen, wenn das Pulver den Vitamin-D-Gehalt erhöht. In solchen Fällen schreibt die Verordnung den Zusatz "enthält durch UV-Behandlung erzeugtes Vitamin D" vor. Vor allem für Lebensmittelproduzenten bieten die Insekten einen großen finanziellen Vorteil. Mehlwürmer sind kostengünstig, da sie aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten in Getreideanbauregionen gezüchtet werden. Auch haben sie einen geringeren ökologischen Fußabdruck als zum Beispiel Rind- oder Schweinefleisch, und die Aufzucht von Insekten benötigt weniger Platz und Futter.