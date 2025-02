Hai-Attacke auf den Bahamas: Zwei Verletzte

Ein idyllischer Badeurlaub endete in einem Albtraum: Auf den Bahamas wurden zwei Touristinnen von einem Hai gebissen.

Der Vorfall ereignete sich in der Bimini Bay, einem beliebten Gebiet für Wassersportler und Taucher. Die Behörden untersuchen den Angriff und versuchen, die genaue Haiart zu bestimmen.

Tragödie in Bimini: Hai greift Touristinnen an

Die kleine Inselgruppe Bimini gehört zu den westlichsten der Bahamas und liegt rund 80 Kilometer östlich von Miami (USA). Sie ist bekannt für ihre traumhaften Strände und das klare Wasser, das zahlreiche Urlauber aus aller Welt anzieht. Doch am Freitagabend kam es dort zu einem dramatischen Zwischenfall. Wie das lokale Nachrichtenportal „Loop“ berichtet, wurden zwei Frauen von einem Hai attackiert und verletzt. Laut Polizeiangaben handelt es sich bei den Opfern um Touristinnen aus den USA. Die Attacke ereignete sich in der Bimini Bay, einer beliebten Badestelle der Region. Rettungskräfte waren schnell vor Ort und leisteten erste Hilfe, bevor die Frauen per Flugtransport auf die Hauptinsel New Providence gebracht wurden. Dort befindet sich das größte Krankenhaus der Bahamas.

Schwere Verletzungen – eine Frau in kritischem Zustand

Während eine der beiden Frauen mit leichteren Verletzungen davonkam, erlitt die zweite schwerwiegende Wunden und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand der schwer verletzten Frau wurden bislang nicht veröffentlicht.

Diese Haiart war verantwortlich

Bislang ist unklar, um welche Haiart es sich gehandelt hat. Die Bimini Bay ist bekannt für ihre reiche Unterwasserwelt, darunter verschiedene Haiarten wie Bullenhaie, Tigerhaie und Hammerhaie. Gerade das Schwimmen mit Haien ist in der Region eine viel beworbene Attraktion, die zahlreiche Abenteuerlustige anzieht.

Behörden untersuchen den Vorfall

Die örtlichen Behörden haben Untersuchungen eingeleitet, um die Umstände des Angriffs zu klären. Experten sollen herausfinden, ob es sich um einen gezielten Angriff oder eine Verwechslung des Hais handelte. Oftmals verwechseln Haie Menschen mit ihrer natürlichen Beute, besonders wenn schlechte Sichtverhältnisse oder ungewöhnliche Bewegungen im Wasser vorliegen.

Warum Haiangriffe auf den Bahamas vorkommen

Die Bahamas sind eine der weltweit bekanntesten Regionen für Hai-Beobachtungen. Viele Reisende suchen gezielt nach Möglichkeiten, mit diesen Tieren zu tauchen oder sie in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Die meisten Haiarten greifen Menschen nicht absichtlich an. Allerdings kann es in seltenen Fällen zu Vorfällen kommen, insbesondere wenn sich Menschen in die Nähe von Jagdgebieten begeben oder Fütterungen von Haien in der Umgebung stattfinden.

Sicherheitsmaßnahmen für Badegäste

Nach dem Vorfall haben die Behörden Touristen dazu aufgerufen, besonders vorsichtig zu sein. Dazu gehören Maßnahmen wie das Vermeiden von nächtlichem Schwimmen, das Tragen von hellen Badeanzügen und das Meiden von Fischfanggebieten, da dort Haie vermehrt vorkommen. Reisende sollten sich immer an die Anweisungen von örtlichen Guides und Sicherheitsexperten halten, um das Risiko zu minimieren.