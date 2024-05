Diebstahl in Luxus-Skiorten: Polizei sucht dieses Duo

Die Tiroler Polizei fahndet derzeit nach zwei Männern, die Gäste in Nachlokalen bzw. Diskotheken u.a. in Ischgl und Kitzbühel bestohlen haben.

Tirol. Die Polizei fahndet nach zwei bisher unbekannten Tätern wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahles durch Einbruch. Bei dem genannten Duo soll es sich laut Polizei um Serientäter handeln, die in exklusiven Wintersportorten in Tirol (bspw. in Ischgl und Kitzbühel) Gäste in Nachtlokalen bzw. Diskotheken bestohlen haben sollen.

Die beiden Tatverdächtigen beobachteten dabei zunächst, wie die Gäste mittels Handybezahlfunktion ihre Getränkerechnungen beglichen. Das mutmaßliche Täter-Duo spähte die Handydaten aus, stahlen anschließend die Smartphones aus den Hosentaschen der Opfer und führten damit über die Bezahlfunktion widerrechtliche Überweisungen, Behebungen an Geldautomaten, Zahlungen in Restaurants sowie Läden usw. durch. Entsprechende Straftaten wurden im Zeitraum Mitte Jänner 2024 bis Anfang März 2024 begangen.

© LPD Tirol

Öffentlicher Aufruf des LKAs

Das Landeskriminalamt Tirol wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Können sich Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Beherbergungsbetrieben an die auf den Fotos ersichtlichen Männer erinnern?

Wer kann Informationen zu den Männern auf diesen Fotos geben?

Hinweise sind an das Landeskriminalamt der Landespolizeidirektion Tirol in Innsbruck (Tel. 059133/70-3333) zu richten.

Für die genannten Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.