"Schulen sind außer Kontrolle!"

Rohe Gewalt, Cyber-Mobbing und völlig überforderte Lehrer – eine Horror-Bilanz

Wien. „Die Lage an den Schulen ist völlig außer Kontrolle“, warnt Bildungsexperte Andreas Salcher im ÖSTERREICH-Gespräch. Lehrer und Direktoren seien „am Limit“.

Salcher schildert heftige Zustände: „In manchen Klassen sprechen 90 % der Schüler kaum Deutsch, es gibt Kinder, die schwingen sich während dem Unterricht an den Gardinen.“ In vielen großstädtischen Mittelschulen könne kaum mehr Wissen vermittelt werden. Die Gesellschaft in der Stadt spalte sich in AHS und Mittelschulen unter dem Niveau des früheren B-Zugs in der Hauptschule.

Bildungsexperte Andreas Salcher © Kernmayer Photography/Johannes Kernmayer ×

Asylkrise droht: 4.000 neue Schulkinder

Direkt zum AMS. Die Krise im Bildungssystem sei schon vor dem Familiennachzug da gewesen, wo jetzt im Jahr rund 4.000 neue Schüler (vor allem Syrer) nach Wien kommen.

Mehr als ein Fünftel der Schulabgänger konnte schon 2008 nicht sinnerfassend lesen und nicht richtig rechnen. „Durch Corona und das Versagen des Staates bei der Integration und das Versagen der EU beim Grenzschutz hat sich die Krise noch verschärft“, sagt Salcher. Es könnten nicht wenige EU-Länder alle traumatisierten Schüler aufnehmen. Dass man Neuankömmlinge durch den Familiennachzug in Wien „in Container stecke und auf Schulerfolg hoffe“, sei eine „Illusion“. Salcher warnt vor einer „selbst gemachten nationalen Bildungskatastrophe“, wenn sich nichts ändert.

Sozialleistungen via Eltern-Kind-Pass

Krisenfälle. Wenn Österreich nicht gegensteuert, drohe eine Lage wie in Schweden, wo das Militär gegen Migrantenbanden eingesetzt wird oder in den isolierten Pariser Banlieues. „Wenn Eltern den Vorladungen des Direktors nicht Folge leisten, sollte das über den Eltern-Kind-Pass sanktioniert werden“, schlägt Salcher vor. Das ist bei medizinischen Untersuchungen schon der Fall.

Nacktfotos, Mobbing. An den Schulen befeuert das Internet – Chatgruppen, falsche Nacktfotos durch KI erstellt – die Krise. „Wer früher gemobbt wurde, erlitt das im kleinen Kreis“, sagt Salcher. Jetzt mache das die Runde im Internet.

NS-Wiederbetätigung. Die Polizei teilt mit: Nazi-Bilder werden an Schulen oft gedankenlos geteilt – mehr als 40 % der wegen NS-Wiederbetätigung Angezeigten sind minderjährig.

Reformen. Salcher fordert, dass sich alle Parteien und Bundesländer auf eine Bildungsreform einigen: „Das meiste Geld gehört in den Kindergarten, dort wird die Grundlage gelegt.“