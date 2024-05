Teenie (15) drohte mit Messer: Freundin floh aus Fenster

Der 15-Jährige hatte seine Freundin geschlagen und in ein Zimmer gesperrt.

Schreckliche Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Margareten ab. Dort soll ein 15-jähriger Serbe seine Freundin zuerst geschlagen, dann mit einem Messer bedroht und schließlich in ein Zimmer gesperrt haben.

Die 17-Jährige konnte aus dem Fenster der Wohnung flüchten und alarmierte daraufhin die Polizei. Aufgrund dessen konnte ihr Freund festgenommen werden. Sowohl das Opfer als auch der Täter verweigerten bei der Einvernahme jedoch die Aussage. Der 15-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.