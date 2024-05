Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Kollision mit zwei Pkw im Rahmen einer Einsatzfahrt in Hall in Tirol

Hall in Tirol. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto sind am Freitag in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) vier Personen verletzt worden, darunter zwei Polizisten. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Samstag mitteilte, kollidierte das Polizeiauto um 15.14 Uhr im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der B171 (Innsbrucker Straße) frontal mit einem von der Padre-Kino-Straße kommenden Pkw, wurde dadurch auf die Nebenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen.

Das erste Auto wurde von einem 21-jährigen Österreicher gelenkt, das zweite von einer 48-jährigen Österreicherin, die ebenfalls von der Padre-Kino-Straße auf die Bundesstraße hatte einfahren wollen. Im Polizeiauto saßen der 31-jährige Lenker und eine 26-jährige Beifahrerin. Sie alle wurden leicht verletzt und mit Rettungsautos ins LKH Hall in Tirol gebracht. Die erheblich beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.