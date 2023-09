Doppeljackpot bei Toto – es geht um 15.000 Euro

Ebenfalls Doppeljackpot bei der Torwette

In der Toto Runde 38A, mit den ersten Gruppenphasepielen zum Start der neuen Champions League Saison, hatte niemand einen richtigen Dreizehner Tipp abgegeben. Es geht daher in der kommenden Runde 38B um einen Doppeljackpot mit 15.000 Euro.

Keinen Zwölfer

Es gab aber auch keinen Zwölfer und das ebenfalls bereits zum zweiten Mal in Folge. Somit wartet auch hier ein Doppeljackpot, dabei liegen mehr als 4.800 Euro bereits im Topf.

Und zwei Doppeljackpots warten auch in der Torwette. Es gab weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, dadurch wurde auch in der letzten Runde weder der erste noch der zweite Torwetterang richtig getippt. Folglich geht auch der Hattrick Jackpot in eine weitere Runde.

Samstag ist Annahmeschluss

Annahmeschluss für die Runde 38B ist am Samstag um 15.20 Uhr.