Drei Teenies (12,13,15) brachen mit Holzschwert in Geschäft ein

Mit Sturmmasken, Arbeitshandschuhen und einem Holzschwert (das für andere Kinder zum Ritterkostüm im Fasching gehört) brachen drei Teenies in Favoriten in der Nacht auf Donnerstag - um drei Uhr in der Früh! - in ein Geschäft ein.

Wien. Die Nächte in Favoriten sind lang - ein 15-jähriger Syrer, ein 13-jähriger Afghane und ein 12-Jähriger mit italienischem Background (sowie ein vierter, bislang unbekannter Komplize) konnten wohl nicht schlafen und verabredeten sich. Ohne dass es den Eltern aufgefallen wäre, traf sich das Quartett in der Davidgasse, um gleich mal einen kriminellen Plan auszuhecken und auch durchzuführen. Zwei Syrer (17 und 18) in Favoriten verprügelt und niedergestochen

Zwei Scooter-Fahrer auf Drogen und viele zu schnell

Zwei Mädchen (12, 15) in Gemeindebau mit Pistole bedroht Spitze des Schwerts brach beim Aufbrechen der Kassenlade ab. © LPD Wien × Wie Zeugen, die ebenfalls kein Auge zubekommen hatten, beobachten konnten, schlugen die vier Kids das Fenster eines Elektrogeschäfts ein und kletterten in das Geschäft. Bewohner hielt 15-Jährigen für Polizei fest Als die Exekutive vor Ort eintraf, hatte einer der Teenies bereits die Flucht ergriffen. Im Zuge der Durchsuchung der Räumlichkeiten stießen die Beamten der Sonderheit WEGA dann auf zwei der Jugendlichen (einen 12-jährigen Italo-Österreicher und einen 13-jährigen Afghanen). Sie hatten sich unter Kartons im Lagerraum versteckt. Der dritte Verdächtige, ein Syrer (15), war inzwischen durch ein Verbindungsfenster in die benachbarte Wohnung geflüchtet und wurde dort von einem Bewohner an- und festgehalten, bis die Cops den jungen Delinquenten übernahmen. Bei den drei Burschen wurden Sturmmasken und Arbeitshandschuhe gefunden und sichergestellt. Außerdem hatten sie Bargeld im vierstelligen Bereich bei sich, das sie aus der mit einem Holzschwert aufgebrochenen Geschäftskassa gestohlen hatten - wobei die Kinderwaffe an der Spitze abgebrochen ist. Der 15-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und später über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Der 12-Jährige und der 13-Jährige wurden angezeigt und ihren Obsorgeberechtigten übergeben. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Vielleicht haben die Kids ja noch mehr auf Kerbholz(schwert)...