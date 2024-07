Drogen-Plantage von Polizei irrtümlich entdeckt

Ganz jemanden anderen suchte die Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Hallein. Weil es auf der ganzen Stiege keine Türschilder gab, klopften die Beamten irrtümlicherweise an der benachbarten, eigentlich falschen Wohnungstüre. Und stießen auf eine Haschisch-Indoor-Plantage.

Sbg. Gesucht wurde eigentlich die Zeugin in einer andern Causa, geöffnet hat (ihr Nachbar) ein Italiener, der, als er die Cops vor sich sah, die Tür gleich wieder zuhauen wollte - doch da war den Polizisten bereits der bekannte eigentümliche Geruch in die Nase gestiegen.

Außerdem erkannten sie aus dem Augenwinkel heraus in der Wohnung ein dort aufgebautes Cannabis Grow-Zelt. Bei einer anschließend durchgeführten Hausdurchsuchung in der Wohnung des 25-Jährigen konnten insgesamt 10 erntereife Cannabispflanzen, ein weiteres noch originalverpacktes Aufzuchtzelt sowie dutzende suchtmitteltypische Gegenstände wie Pfeifen und Rauchgeräte für den Suchtgiftkonsum sowie Feinwaagen zum Verwiegen der Drogen auffinden. Daneben stellte die Polizei eine Gesamtmenge von 270 Gramm konsumfertiger Cannabisblüten und etwa 60 Gramm MDMA , eine verbotene Waffe (Schlagring) und Bargeld in der Höhe von rund 1.300 Euro sicher. Der Beschuldigte war zum größten Teil geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt und ein Waffenverbot wurde gegen ihn ausgesprochen.