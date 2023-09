Der 85-jährige E-Bike-Fahrer dürfte an einer Kreuzung ein Stoppschild übersehen haben.

Oftering. Ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montag in Oftering (Bezirk Linz-Land) bei der Kollision mit einem Auto getötet worden. Der Pensionist dürfte an einer Kreuzung ein Stoppschild übersehen haben. Ein 41-jähriger Autolenker bremste und versuchte auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 85-Jährige starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.