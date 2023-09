× Zwischen Almen und Palmen: Relaxen im La Maiena Meran Resort in Südtirol

Aktivurlauber und auch Erholungssuchende kommen voll auf ihre Kosten.

Es ist eine Traumkulisse für Wanderer, Radfahrer und auch für Gourmets: Das familiär von Familie Waldner geführte La Maiena Meran Resort ist Wellnesshotel, Aktivresort und Genießerhotel. Es zählt zur elitären Vereinigung Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Doch nicht nur Aktivurlauber kommen im Resort nahe der hippen Stadt Meran, die Shoppingherzen höher schlagen lässt, voll auf ihre Kosten: Faulenzer, Sauna-Fans oder Schwimmer genießen den großzügige „Sensa Spa“ im Hotel. Mit einer Vielzahl an Relax-, Fitness- und Badeattraktionen wird jeder Wunsch erfüllt. Schwerelos im Pool schwimmen und das malerische Südtiroler Panorama genießen können die Urlauber im 26 Meter langen Infinity Outdoor Pool. Doch nicht nur an die Großen wurde gedacht. Babys wellnessen im 33 Grad Warmwasserpool, und in der Balloon Lounge für Elter und Kinder heißt es Kuscheln und Baden. Wer seinen Urlaub ohne Kinder verbringt, genießt die „Sky Terrace“ der Meran Lodge im adults only Bereich - coole Drinks und Jacuzzi inklusive.

© La Maiena Meran Resort ×

Kulinarik und Weinkultur nehmen im La Maiena Meran Resort einen besonderen Stellenwert ein. Spitzenkoch und kreatives Familienmitglied Matthias Wenin ist bekannt für seine alpin-mediterrane Küche mit einem Hauch von Orient. So vielfältig und bunt wie Südtirol sind auch seine Kreationen. Während des Aufenthalts entführt er seine Gäste auf eine kulinarische Reise durch Norditalien.

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen inklusive Halbpension. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "La Maiena" an ooegewinn@oe24.at schicken und mit viel Glück schon bald eine Auszeit genießen. www.lamaiena.it