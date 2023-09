Electric Love Festival: Ticketverkauf startet am Donnerstag

Der Ticketverkauf startet schon am Donnerstag, ÖSTERREICH verlost Tickets.

Salzburg. Die Facts sind bekannt: Von 4. bis 6. Juli findet im kommenden Jahr das Electric Love Festival am Salzburg Ring statt. Nach der großen Jubilumsparty im Sommer hat sich das Electric Love Festival-Team für die elfte Ausgabe wieder etwas besonderes einfallen lassen - A New Era ist das Motto. Details werden aber erst in den kommenden Wochen und Monaten verraten. Fest steht: Mehr als 180.000 Besucher aus 70 Nationen werden wieder gemeinsam feiern und tanzen, wenn die DJ-Elite nach Salzburg kommt. Am Donnerstag, 28. September um 19:00 Uhr, startet die Super Early Bird Ticket-Phase, bei der alle Ticketkategorien für das kommende Festivalwochenende online gehen. Für alle, die dabei sein wollen und auch noch den günstigen Ticketpreis bezahlen wollen, gibt es also noch diese Woche die Gelegenheit, sich Tickets zu organisieren.

ÖSTERREICH verlost auch Tickets: Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "ELF24" an ooegewinn@oe24.at schicken und das Festival und die Top-DJs hautnah erleben.