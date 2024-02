E-Scooter-Fahrerin vor Lkw gestoßen

Niemand weiß, was und wen diese Passantin auf sich zukommen sah: Jedenfalls "wehrte" sich eine 53-Jährige derart, dass eine E-Scooter-Fahrerin fast von einem Lkw überfahren wurde.

Tirol. Die Geschehnisse ereigneten sich Montag gegen 14:20 Uhr in Ellmau auf dem dortigen Geh- und Radweg unmittelbar neben der Loferer Bundesstraße. Als sich eine 30-jährige Ungarin auf ihrem E-Scooter einer Fußgängerin näherte, reagierte diese völlig irre: Durch mehrfaches Hin- und Herspringen wie bei einem Just Dance-Spiel zwang sie die motorisierte Tretroller-Lenkerin zu einem abrupten Bremsmanöver, worauf die Passantin die Lenkstange des Scooters wie von Sinnen kreuz- und querschüttelte.

Hier spielten sich die gefährlichen Szenen ab. © Zoom Tirol ×

Plötzlich versetzte die Angreiferin, eine Deutsche (53), die in Tirol lebt und die schwerstens alkoholisiert war, der Ungarin - die sich mit letzten Kräften auf der Trittfläche zu halten versuchte - mit der Hand einen Stoß, sodass die 30-Jährige auf den Fahrbahnbereich der stark frequentierten Bundesstraße gelangte. Ein Lkw-Fahrer konnte laut hupend eine Kollision vermeiden. Genau dieser Mann wird nun wie auch andere mögliche Zeugen des Vorfalls gesucht. Hinweise: +43 59133 7218 (Polizeiinspektion Söll).

Laut derzeitigem Ermittlungsstand sind sich die beiden Frauen bisher nie begegnet und daher einander auch nicht bekannt. Die 53-Jährige konnte von der Polizei in einer Wohnung in der Nähe angetroffen werden. Sie wurde zur Ausnüchterung und zur Abklärung ihres Psycho-Zustandes vorerst in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete danach die Festnahme wegen versuchter schwerer Körperverletzung an.