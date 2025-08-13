Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
© Nassfeld.at

45 Meter

Kletterer stürzte am Nassfeld von Seilbrücke in den Tod

13.08.25, 20:03
Wegen einer nicht ordnungsgemäßen Verwendung des Klettersteigsets in Verbindung mit dem benutzten Kombigurt ist ein 67-Jähriger am Mittwochvormittag am Nassfeld (Bezirk Hermagor) tödlich verunglückt.  

Ktn. Wie die Polizei mitteilte, war der Oberösterreicher bei einer Klettersteigtour auf dem Däumling 15 Meter durch felsdurchsetztes steiles Gelände abgestürzt und danach weitere 30 Meter abgerutscht.

Das Unglück ereignete sich im Bereich der ersten Seilbrücke, wo der Mann in der Mitte der Brücke das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. 

Der von seiner Lebensgefährtin (57) verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bergung wurde vom Polizeihubschrauber Libelle sowie der Bergrettung Hermagor mittels Tau durchgeführt.

