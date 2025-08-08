Entlaufener Kater lief auf fast 3.000 Meter am Hochkönig

ssss

Szbg. Ein tierischer Reinhold Messner: Über Umwege lief der drei Monate alte Kater Chino diese Woche von Dienten auf das 2.941 Meter hoch gelegene Matrashaus am Hochkönig hoch über Werfen. Zwischen dem Zuhause des Tieres und seinem Auffindungsort am Matrashaus liegen sechs Kilometer und 1.900 Höhenmeter über felsiges Gelände.

Beim Putzen des Matratzenlagers entdeckten Mitarbeiter den Kater, wie er sich auf einem Bett von den Strapazen erholte. Das zutrauliche Tier ist einem Wanderer am Weg auf die Hütte nachgelaufen. Mehr als sieben Stunden soll die Katze laut orf.at dem Wanderer nachgelaufen sein.

Bergab musste er dann nicht mehr laufen. Eine nette Wanderin hat ihn im Rucksack mit ins Tal genommen.

Die Besitzer hatten den Kater bereits per Facebook gesucht.