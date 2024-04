Erste Bäder starten HEUTE in die Saison

Ab jetzt kann man sich in den Freibädern des Landes abkühlen

Während der ersten Hitze-Wochenenden des Jahres mussten sich Wasserratten in freien Wasserf lächen wie der Wiener Donauinsel abkühlen. Spätestens ab Donnerstag kann man auch in den öffentlichen Freibädern die Seele baumeln lassen. Am Samstag macht das Schönbrunner Bad in Wien den Anfang in der Hauptstadt. Hier wird es eine große Feier zum Comeback des Sommers geben.

Auch das Aqua Nova und das Wiener Neustädter Akademiebad öffnen heute erstmals für die Gäste ihre Pforten. Bereits vor zwei Wochen zog das Strandbad Klagenfurt mit einem Soft-Opening am heißesten Wochenende des Jahres vor, damals blieb der Ansturm allerdings aus.

Jetzt könnte es, angesichts der anstehenden Feiertage, aber zu längeren Warteschlangen in den Hitze-Hotspots des Landes kommen.

Preis-Hammer! Tickets um 22 Prozent teurer

Teuerung. Wer sich heuer den Spaß im kühlen nass leisten will, muss allerdings -wie überall - noch tiefer in die Tasche greifen. Aufgrund der Teuerung stiegen die Eintrittspreise im Vergleich zum Jahr 2022 um stolze 22,6 Prozent. So kostet ein Tagesticket in Wien für Erwachsene schon 7,60 Euro (6,20 Euro 2023), und da ist die Verköstigung natürlich noch nicht inkludiert.