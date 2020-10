Eurofighter-Verhandlungen: Tanner traf Indonesiens Armeechef

''Dies stellt den Startpunkt für die ersten Gespräche auf Fachebene dar'', so die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Wien. Am Dienstag besuchte Indonesiens Verteidigungsminister Prabowo Subianto Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in der Rossauer Kaserne in Wien. Nach einem offiziellen Empfang mit militärischen Ehren traten die beiden Minister mit ihren Beratern im Büro der Ministerin zu einem Gespräch zusammen.

"Indonesien ist ein starker wirtschaftlicher Partner für Österreich. Heute habe ich erstmalig mit meinem indonesischen Pendant sprechen können. Auch über das bereits bekundete Interesse unsere Eurofighter zu kaufen haben wir gesprochen. Dies stellt den Startpunkt für die ersten Gespräche auf Fachebene dar", so die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.