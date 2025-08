Explosion bei Wartungsarbeiten: Drei Verletzte

Zu einem schweren Unfall kam es Dienstagmittag in einem Industriebetrieb in Gratwein Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung.

Gegen 12.15 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Explosion in einem Betrieb im Gemeindegebiet Gratwein-Straßengel alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein 41-jähriger Arbeiter Wartungsarbeiten an einer Maschine durchgeführt haben.

Dabei soll er unter anderem Kältespray, aber auch ein Lötgerät verwendet haben. . Aufgrund dieser Kombination kam es offenbar zu einer Explosion.

Der 41-Jährige sowie ein weiterer Arbeitskollege erlitten schwere Verbrennungen an Händen und Füßen. Ein dritter Mann wurde leicht an der Hand verletzt. Alle drei Verletzten mussten in das UKH Graz gebracht werden. Der entstandene Sachschaden ist gering. Für andere Personen oder die Umwelt bestand keine Gefahr. Das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet.