Fahndung: Wer kennt diesen dunkelhaarigen Räuber?

Der Unbekannte hatte zusammen mit drei weiteren Tätern einen 20-Jährigen überfallen.

Gesucht wird ein Räuber mit dunklen Haaren. Der bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 27. Juli 2025, gegen 13.30 Uhr, gemeinsam mit drei bereits festgenommenen Tschetschenen zwischen 19 und 20 Jahren einen 20-Jährigen in Simmering beraubt zu haben.

© LPD Wien

Die Tatverdächtigen sollen ihr Opfer festgehalten, geschlagen und ihm eine Umhängetasche, ein Mobiltelefon, kabellose Kopfhörer sowie Bargeld geraubt haben. Der Mann wurde bei dem Angriff zum Glück nur leicht verletzt.

© LPD Wien

Zwei Täter in Haft

Zwei Mitglieder der Räuber-Bande wurden in eine Justizanstalt gebracht, ein weiterer wurde auf freiem Fuß angezeigt. Alle drei verweigerten bisher die Aussage.

Im Zuge der Ermittlungen konnten aus einer Tankstellen-Videoüberwachung Fotos des bislang unbekannten Tatverdächtigen gesichert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun um die Veröffentlichung dieser Fotos. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.