Fahrer mit 160 km/h erwischt - Auto beschlagnahmt

Führerschein weg und Auto beschlagnahmt! So schnell kann's gehen, denn am Wochenende waren zwei Lenker mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

Die Polizei beschlagnahmte die zwei Autos, ein Raser fuhr sogar mit 161 km/h durch einen Baustellenbereich auf der Autobahn. Der 36-Jährige wurde in einem Baustellenbereich der A8, der Innkreisautobahn, beim Knoten Voralpenkreuz mit der Extrem-Geschwindigkeit von der Polizei erwischt. In dem Baustellenbereich sind eigentlich 80 km/h erlaubt.

70 km/h zu schnell Der andere Raser wurde von der Polizei am Sonntag in Buchkirchen bei Wels erwischt. Der 20-Jährige wurde auf der Eferdinger Straße, wo 70 km/h erlaubt sind, mit ebenso mit einer Geschwindigkeit von141 km/h geblitzt. Die Konsequenzen für beide Autofahrer waren besonders hart... Schein weg, Auto weg Ihnen wurden die Führerscheine abgenommen - und beide Autos wurden beschlagnahmt. Nun ist es an der zuständigen Bezirkshauptmannschaft, zu entscheiden, was mit den Autos passiert. Eine Versteigerung wäre möglich, wenn die Raser auch die Besitzer der Autos sind. Im vergangenen November wurde das erste Raserauto in Oberösterreich versteigert.