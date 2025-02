Grobe Mängel: Lugner-Villa noch immer nicht saniert

Seit Oktober hofft Mörtels Witwe Simone darauf, dass die - teils groben - Mängel an der Döblinger Villa behoben werden. Doch bis jetzt hat sich nichts getan

Es ist eine Traumlage, in der Döblinger Wolfsgrubergasse, wo Richard Lugners Anwesen steht. Doch leider trügt hier der Schein ein wenig. Die Mörtel-Villa, in der Witwe Simone das Wohnrecht hat, ist renovierungsbedürftig. Da die Villa Eigentum der Lugner Stiftung ist, reklamierte Simone die Mängel die bereits vor Richard Lugners Tod aufgetreten ebendort. Ein Mitarbeiter der Lugner City kam daraufhin vorbei und nahm die Mängel auf.

Lugners Villa in Döbling © TZ Oesterreich Hochmuth Georg ×

So weit, so gut. Doch behoben wurden weder die Risse in der Mauer, noch die kaputten Jalousien. Es passierte seitdem einfach gar nichts. "Es hat sich nie wieder jemand gemeldet. Ich habe jetzt mit meinem Amwalt Florian Höllwarth fünf Punkte angeführt, die dringender Reparaturen bedürfen", ärgert sich Simone. "Ich überlege auch einen 'echten' Sachverständigen kommen zu lassen, der sich alles genau ansieht. Das letzte Mal war einfach ein Hausarbeiter der Lugner City hier. Ich will, dass sich ein Profi alles ansieht", zeigt sich Mörtels Witwe kämpferisch.

Auch die Hausarbeit macht Simone Lugner vollkommen alleine. Hier bügelt sie skurrilerweise eines von Richard Lugners T-Shirts. © Andreas Tischler / Viennapress ×

Kein Wunder, muss sie doch die Kosten für ihre Leben in der Villa selbst tragen und jene Mängel die noch zu Richard Lugners Lebzeiten bzw. vor ihrem Einzug entstanden, können ihr nicht angelastet werden. Der Streit im Lugner-Clan wird somit so schnell kein Ende finden.