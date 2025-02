Rassismus-Attacke auf neuen "ZiB2"-Anchor

Ab Sonntag vertritt Stefan Lenglinger zumindest bis Herbst Martin Thür in der "ZiB2".

Stefan Lenglinger dürfte dem ORF-Publikum kein Unbekannter sein. Bereits seit Jahren moderiert der 31-Jährige diverse "ZiB"-Formate im Öffentlich-Rechtlichen. Auch in der "ZiB2" war der Moderator bereits einmal zu sehen. Nun wird er bis Oktober den Platz von Martin Thür einnehmen.

Manchmal fragen mich Leute, ob ich wirklich so oft rassistische Anfeindungen erlebe, weil so etwas gäbe es in Österreich ja nicht. Dazu passend dieses Zuseher-Mail - der Autor erklärt, dass es keinen Rassismus gibt:



[image or embed] — Stefan Lenglinger (@stefanlenglinger.bsky.social) 16. Februar 2025 um 10:51

Da er allerdings manchmal gefragt werde, ob er "wirklich so oft rassistische Anfeindungen erlebe, weil so etwas gäbe es in Österreich ja nicht", teilte Lenglinger via Bluesky eine Mail eines Zusehers. Darin ist von "linkslinken Gutmenschen im ORF" die Rede, die einen "schwarzen Anchorman im roten ORF placieren (sic!)" wollen. Zudem gebe es "auch einen massiven Rassismus gegen die Weißen", heißt es in dem rassistischen Brief. Der Verfasser vertrete die Devise: "Europa den weißen Europäern".

In den Kommentaren wird Lenglinger der Rücken gestärkt. "ich freu mich auf dich in der ZiB2", schreibt etwa ein User. Ein anderer meint: "Tut mir sehr leid, bleib stark!".