Fall Teichtmeister: Wirbel um Vergleich von Peter Pilz

Statt vor Gericht zu stehen, sitzt Florian Teichtmeister im Fabios

Die oe24-Story sorgte am Wochenende für große Empörung. Weil noch immer kein Prozesstermin gegen Florian Teichtmeister in Sicht ist, kann der gefallene Star weiterhin den Sommer genießen. Bereits Anfang Juni wurde er im Schwarzen Kameel gesichtet, nun wurde Teichtmeister beim Nobel-Italiener Fabios im ersten Bezirk geknipst. Zur Erinnerung: Dem Schauspieler, der zuletzt im mit dem Filmpreis prämierten Drama "Corsage" Kaiser Franz Joseph spielte, wird vorgeworfen, 58.000 Dateien mit kinderpornografischen Darstellungen gehortet zu haben.

So Leute jetzt kann ich nur noch kotzen. Na was glaubt ihr wer im #Fabios hockt?????????????

Er hat versucht sich zu verstecken. Hab dem Kellner gesagt,warum er den Straftaten nicgt rausschmeißen. Er: Welcher Straftaten? Ich: Der Kinderpornograph #Teichtmeister sitzt da pic.twitter.com/4uTS09ws5B — suburban_versiv (@SVersiv) July 8, 2023

Wirbel um Vergleich

Während die Empörung in der Bevölkerung groß ist, sorgt Ex-Politiker Peter Pilz mit einem Vergleich für Aufregung. „Sollen Beschuldigte wie Sebastian Kurz, Sigi Wolf, Wolfgang Sobotka und René Benko nicht mehr in öffentlichen Lokalen bedient werden?“, fragt Pilz auf Twitter und setzt dabei Kurz und Co. mit dem Skandal-Schauspieler gleich.

Dann geht der ehemalige Politiker noch einen Schritt weiter: „Und wer denkt an Gastronomen wie Martin Ho und den wirtschaftlichen Schaden, wenn Spitzen der ÖVP und ihre Oligarchen nichts mehr konsumieren dürfen - keine Getränke und auch sonst nichts?“

Und wer denkt an Gastronomen wie Martin #Ho und den wirtschaftlichen Schaden, wenn Spitzen der #ÖVP und ihre Oligarchen nichts mehr konsumieren dürfen - keine Getränke und auch sonst nichts? — Peter Pilz (@Peter_Pilz) July 9, 2023

Prozess wohl erst im Herbst

Ursprünglich hätte bereits am 8. Februar die erste Verhandlung stattfinden sollen, doch da war Teichtmeister wegen einer "akuten Erkrankung" unpässlich. Am 21. März wurde er wieder für verhandlungsfähig befunden, doch nun waren weitere Ermittlungen nötig, hieß es. Diese wurden Ende Mai beendet. Ein konkreter neuer Prozesstermin ist weiterhin nicht bekannt.



Ein Prozess-Start im Sommer scheint laut Justiz-Insidern jedenfalls unwahrscheinlich. Das heißt, Teichtmeister wird wohl erst im Herbst vor dem Wiener Straflandesgericht stehen. In der Zwischenzeit marschiert er fröhlich durch Wien – ohne Fußfessel …