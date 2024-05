Falscher Polizist von Billard-Freunden überwältigt

Eindeutig an die Falschen geriet ein Fake-Polizist, der auf Crystal Meth den großen Straßenhüter-Zampano spielen wollte. Zwei Opfer überwältigten ihn kurzerhand und übergaben ihn der echten Polizei.

Wien. Mit einer Softair-Pistole, einem Butterfly-Messer und einer Weste, auf der "Polizei" stand (und die er wohl im Internet gekauft hatte) näherte sich ein 35-jähriger Serbe in der Nacht auf Mittwoch um 2.40 Uhr im Bereich der Hütteldorfer Straße/Kefergasse einem geparkten Auto mit zwei Wienern, die am Heimweg von ihrem Billard-Abend waren und die sich auf der dortigen Tankstelle noch etwas zu trinken mitnehmen wollten.

© LPD Wien

© LPD Wien

Frech und mit leichtem Zungenschlag verlangte der angebliche Polizist eine Fahrzeugkontrolle und dass das Duo die Papiere herzeigen sollten - konnte sich aber selbst auf mehrmaliges Nachfragen nicht als Exekutivbeamter ausweisen.

Richtigerweise nahmen die beiden Freunde an, dass es sich bei ihrem Gegenüber um keinen echten Polizisten handelt. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den Verdächtigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren. Der 35-jährige Serbe wurde wegen des Verdachts der schweren Nötigung, Amtsanmaßung und wegen Besitz von Suchtmitteln (er hatte Crystal Meth bei sich und auch intus) vorläufig festgenommen. Im Zuge der Vernehmung gab der 35-Jährige an, sich aufgrund von Suchtmittelkonsum an den Vorfall nicht erinnern zu können.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Fake-Cop in eine Justizanstalt gebracht.