Familie macht Auto zum ''Lammborghini''

Eine Familie wollte ein in Kroatien gerettetes Lamm auf der Rückbank ihres Autos mit nach Hause bis nach Berlin nehmen. Während sie in Salzburg ein Marionettentheater besuchten, ließen sie es im Auto zurück. Zeugen riefen die Polizei - "Lammborghini"-Einsatz!

Salzburg. Die Tiergeschichte zum Schmunzeln (und Wundern) spielte sich am Donnerstag in Salzburg ab. Zeugen, die ein blökendes Lamm gehört hatten, machten die Beamten auf das Tier aufmerksam, das sich in einem Auto auf der Rückbank befinden soll. Tatsächlich fanden die Polizisten das Lamm in einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen vor. Das Fenster war einen Spalt geöffnet und auf dem Rücksitz befand sich ein mit Kartons, Decke und etwas Heu eingerichtetes Lager.

Wie sich herausstellte gehörte des Auto, ein BMW-Kombi, einem 49-jähriger Deutschen, der das vom Mutterschaf Anfang Juli verstoßene Lämmchen in Kroatien geschenkt bekommen hatte und es aufgrund der Tierliebe der ganzen Familie nach seinem Salzburg-Besuch mit nach Hause nehmen und dort auf seinem Bauernhof aufziehen wollte. Beim Transport sei das Tier stets in der Mitte zwischen den Kindern gesessen und von diesen betreut worden. Als sich die Familie kulturell vergnügte, beauftragte sie die Kellnerin eines nahegelegenen Lokals ein Auge auf den "Lammborghini" zu werfen und das Tier bei Bedarf zu füttern.

Sachverhalt zur Anzeige gebracht

Die verständigte Amtstierärztin verwies gemeinsam mit dem Landesveterinär auf die nicht eingehaltenen Tiertransport- und Quarantänebestimmungen, weshalb das Lamm - das von der deutschen Familie den Namen "Chili" erhalten hatte - in weiterer Folge für die nötigen veterinärmedizinischen Untersuchungen und zur vierwöchigen Quarantäne in die Obhut einer Tierschutzorganisation übergeben wurde.

Der gesamte Sachverhalt wurde den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht. Nach unbedenklichen Untersuchungsergebnissen sowie Ablauf der Quarantänefrist kann "Chili" abholt und "fachgerecht" nach Berlin transportiert werden.