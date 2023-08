Messer-Attacke auf Obdachlose: Fahndung nach Serien-Täter

Die Polizei ist in größter Alarmbereitschaft, die Ermittlungen in diesem Zusammenhang laufen auf Hochtouren.

Wien. Drei äußerst brutale Attacken mit einem Messer auf Obdachlose – innerhalb von nur vier Wochen: Ein Serientäter macht derzeit die Straßen in Wien unsicher (ÖSTERREICH berichtete).

Die Polizei ist in größter Alarmbereitschaft, die Ermittlungen in diesem Zusammenhang laufen auf Hochtouren. Sowohl Streifendienste als auch entsprechende Betreuungseinrichtungen wurden bereits sensibilisiert. Am sichersten sei es momentan nicht auf der Straße zu übernachten

Opfer. Das letzte Opfer konnte mittlerweile identifiziert werden, es handelt sich um einen 55-jährigen Mann. Er soll sich laut Polizeisprecherin Barbara Gass in einem kritischen Zustand befinden und ist deshalb aktuell noch nicht vernehmungsfähig.

Der Obdachlose wurde in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt am Hernalser Gürtel entdeckt. Er musste notoperiert werden. Vor vier Wochen, am 12. Juli, wurde ein Ungar (56) auf einer Parkbank in Brigittenau erstochen aufgefunden. Eine 51-jährige Frau übernachtete am 22. Juli im Venediger-Au-Park, als sie von einem Unbekannten attackiert wurde.