Festnahme nach Messerattacke in Wien-Floridsdorf

Ein 74-Jähriger, der Sonntagfrüh in Wien-Floridsdorf seine frisch von ihm getrennte Ex-Partnerin in ihrer Wohnung mit einem Messer attackiert und ihr mehrere Schnittwunden zugefügt haben soll, konnte nun festgenommen werden.

Der Mann, gegen den wegen Mordversuchs ermittelt wird, verließ nach der Tat das Wohnhaus, als Nachbarn auf den Angriff aufmerksam geworden sind. Die Frau hatte sich in das Stiegenhaus geflüchtet, aber der Täter folgte ihr und verletzte sie mit dem Messer.

Einen Tag später wurde der Verdächtige laut Polizei in den Abendstunden in einem Einfamilienhaus im Bezirk Gänserndorf von Beamten des Landeskriminalamtes (Gruppe Hauer) und der Sondereinheit EKO Cobra, Direktion für Spezialeinheiten, aufgespürt und festgenommen. Der 74-Jährige versuchte noch, sich in einer Toilette zu verstecken, ließ sich dann aber widerstandslos festnehmen. Die Einvernahme des Mannes findet im Lauf des Dienstags statt.

Teils tiefe Schnittwunden

Der 74-Jährige kam Sonntagfrüh in die Wohnung seiner 58-jährigen Ex-Lebensgefährtin, griff sie mit einem Pfefferspray an und drohte, sie umzubringen. Danach erfolgte der Messerangriff, den Nachbarn mitbekommen haben, die die Polizei alarmierten. Beamte der Inspektion Trillergasse leisteten der verletzt im Stiegenhaus gefundenen Frau Erste Hilfe, bevor sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 58-Jährige hatte teils tiefe Schnittwunden an verschiedenen Körperstellen erlitten, war aber nicht in Lebensgefahr.

S E R V I C E - Die Wiener Polizei wies neuerlich darauf hin, dass sie Ansprechpartner für Personen ist, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800-216346 an. Weitere Ansprechstellen sind die Frauenhelpline (0800-222555) sowie die Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum (0800-700217), Opfer-Notruf: (0800-112112) und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser (057722).