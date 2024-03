Feuer-Drama um 2 Brüder: Deshalb brannte ihr Haus

Geklärt ist, wie es zum Brand eines Hauses in Vorarlberg kommen konnte, bei dem zwei Brüder von den Flammen überrascht wurden: Es war der Heizlüfter.

Vrlbg. Beim Feuer-Drama Mittwochfrüh um 5 Uhr in einem Einfamilienhaus in Hittisau schaffte es nur einer der beiden Bewohner sich zu retten: Während sich der 50-Jährige rechtzeitig aus dem Erdgeschoß des Hauses in eine angrenzende Garage flüchtete, konnte der um zwei Jahre jüngere Bruder später nur noch tot aus dem ersten Stock des Gebäudes geborgen werden.

Beim Eintreffen der Florianis, die der Überlebende alarmiert hatte, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Insgesamt bekämpften sieben Feuerwehren mit 170 Einsatzkräften die Flammen, konnten aber nicht verhindern, dass das Gebäude komplett aus- und abbrannte.

Nach Untersuchungen der Brandermittler steht jetzt fest, was zu der Katastrophe geführt hat. Und fanden heraus, dass ein handelsüblicher, elektrischer Heizlüfter für das Feuer verantwortlich war. Die genauen Umstände, unter denen das Gerät zum Brandherd wurde, sind jedoch nicht mehr nachvollziehbar. Ob das Heizgerät von selbst umgekippt ist oder durch einen elektrisch-technischen Defekt das Feuer verursacht hat, konnte nicht mehr festgestellt werden.