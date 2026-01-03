Feuer-Inferno in Wohnpark: Alt Erlaa-Urgestein kam ums Leben

Lena S. (76) war in der wohl berühmtesten Wohnanlage Wiens äußerst beliebt.

Der verheerende Brand in der Wohnung im 9.Stock des C-Blocks im Wohnpark Alt Erlaa im Süden Wiens brach am späten Abend des Stefanitags aus. Was genau das Feuer-Inferno eine halbe Stunde vor Mitternacht ausgelöst hatte war vorerst unklar. Eine offene Flamme wie eine Weihnachtskerze wäre laut oe24-Informationen denkbar. Offiziell bestätigt ist bisher aber nichts.

Die Flammen breiteten sich jedenfalls rasant in der liebevoll weihnachtlich dekorierten Wohnung von Magdalena, liebevoll Lena genannt, aus. Die Rentnerin (76) war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zu Hause. Erst im Zuge der Löscharbeiten wurde die langjährige Alt Erlaa-Bewohnerin tot auf ihrem Balkon entdeckt.

Über den Balkon hinweg kletterte das Feuer über mehrere Wohnungen drei Stockwerke hinauf. Etliche Anrainer konnten die Szenen beobachten. Bei der Feuerwehr gingen unzählige Notrufe ein, rund 80 Einsatzkräfte rückten zu dem fatalen Großbrand im Bezirk Liesing aus.

"Ich wurde von lauten Geräuschen aus dem Schlaf gerissen", erzählt eine Bewohnerin des 12 Stocks. "Als ich dann über den Balkon sah, erkannte ich den Ernst der Lage", so Kristina Kopitsch zu oe24. Die Flammen schlugen hinauf. Bei einem direkten Nachbarn zerbarsten gar die Scheiben. Die 27-Jährige konnte sich selbst, wie unzählige weitere Nachbarn, aus dem Gebäude retten. 53 Bewohner mussten vor Ort behandelt werden, eine Frau (41) kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Doch für Lena S., die einen absoluten Fabel für Hawaii und dort auch viel Zeit verbracht hatte, kam leider jede Hilfe zu spät. Die allseits beliebte Pensionistin, die bereits Jahrzehnte in dem Bau wohnte, kam bei dem Feuer ums Leben. "Praktisch jeder hier kannte sie", sagt eine weitere Nachbarin. "Eine lebensfrohe, sympathische und gut gestylte Person", sagt Mitra Eder. Die 76-Jährige wäre, obwohl sie eine körperliche Einschränkung hatte, oft am Swimmingpool am Dach von Alt Erlaa gewesen, wäre hilfsbereit gewesen und beschrieb sich nach einer Gehirnblutung vor über 30 Jahren selbst als Lebenskünstlerin.

Die sehr aktive Pensionistin liebte auch Weihnachten über alles, postete im Dezember viele festliche Fotos mit Christbaum, Keksen oder Weihnachtsaccessoirs von sich. Ihren letzten Beitrag auf Facebook verfasste sie nur wenige Stunden vor dem fatalen Feuer, unter anderem mit den Worten "Merry Chrismas" versehen.