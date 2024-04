Frontal-Crash: Unfall-Drama um Jungfamilie

Traurig endete die Fahrt einer Patchwork-Familie aus dem Bezirk Korneuburg auf derB 7, wo sie in ihrem Kombi mit einem Jeep aus Wien zusammenstießen: Der Vater (24) starb, sein Lebensgefährtin und die Kleinkinder landeten im Spital.

NÖ. Zu dem verheerenden Crash - den sich auf übersichtlicher gerade Strecke auf der

B 7 neben der Nordautobahn bis jetzt noch niemand erklären kann - kam es Samstag um 15.45 Uhr: Da fuhr ein Jungfamilie in ihrem Kia-Komi auf Höhe Kronberg Richtung Wolkersdorf. Am Steuer: ein 24-Jähirger aus dem Weinviertel, mit im Fahrzeug befand sich am Beifahrersitz seine Lebensgefährtin (23) und auf der Rückbank ein 4-jähriges Kind sowie ein elf Monate altes Baby.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 46-Jähriger aus Wien-Simmering seinen Jeep Renegade in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Mit ihm war eine Frau (37, ebenfalls aus Wien) unterwegs.

Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Pkw jeweils in den rechten Straßengraben geschleudert, wo sie stark beschädigt zum Stillstand kamen.

Der Jung-Papa erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine Frau und die 4-jährige Tochter kamen schwerst verletzt per Rettungshubschrauber as Intensivpatienten in das AKH und in die Klinik Donaustadt. Das elf Monate alte Baby wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Mistelbach verbracht.

Herausfordernder Einsatz für die Helfer

Auch die Insassen des Jeep, die eingeklemmt wurden, kamen beide ins Spital nach Mistelbach und St. Pölten.

Für die Polizei wurde die Unfallstelle mit einer Drohne beflogen und dokumentiert. Nach Freigabe nehmen die Feuerwehr Wolkersdorf die Bergung der Fahrzeuge vor. Der herausfordernden Einsatzes dauerte dreieinhalb Stunden.