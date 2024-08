Für Hund gebremst - Nachtbus rammt 3 Pkw

Heftiger Unfall, der einige Anrainer um 4.40 Uhr in der Früh aus dem Schlaf riss: Ein Nachtbus der Linie N75 crashte in drei geparkte Autos, weil die Fahrerin wegen eines Hundes und einer Frau, die über die Straße lief en, abrupt bremsen musste.

Wien. Zu dem spektakulären Unfall kam es in den frühen Morgenstunden im 3. Bezirk in Wien und zwar in der Erdbergstraße, Höhe Nummer 51. Ein Anrainer: "Ich bin durch einen lauten Knall und Krach geweckt worden." Er war nicht der einzige. Als sie aus den Fenstern schauten, bot sich den Anwohnern ein wahrer Blechsalat - dann folgte der Einsatz durch Feuerwehr, Rettung und Polizei.

Was um 4.40 Uhr passiert war, gab die Polizei nach den ersten Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos bekannt: Demnach war laut der Buslenkerin und einer Zeugin ein schwarzer, vermutlich nicht angeleinter Hund und gleich danach eine Frau unvermittelt über die Erdbergstraße gelaufen.

Tierhalterin beging samt Hund "Fußgängerflucht" - Frau gesucht

Um einen Zusammenstoß mit der Frau zu vermeiden, soll die Buslenkerin den N75 (der des Nachts zwischen Oper und Gasometern fährt) stark nach rechts gelenkt haben, sodass es zur Kollision mit drei dort abgestellten Pkw und einem Haus kam. Danach soll sich die Hundehalterin samt ihrem Vierbeiner von der Unfallstelle entfernt haben - ohne sich darum zu scheren, was sie ausgelöst hatten.

Die Berufsrettung Wien versorgte einen verletzten Fahrgast notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch die Berufsfeuerwehr Wien stand im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Erdbergstraße von der Apostelgasse bis zur Löwenherzgasse gesperrt. Derzeit wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr gegen die unbekannte Frau (die noch gesucht wird) sowie gegen die Buslenkerin ermittelt.