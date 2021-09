Gefährlicher Bankräuber geschnappt

Jener gesuchte Bankräuber und Häfen-Flüchtling, der in Krumbach zuschlug, wurde verhaftet.

NÖ, Sofia. Das bestätigte die Pressesprecherin des hessischen Justizministeriums, Adina Murrer, Mittwochabend gegenüber ÖSTERREICH: „Der Untergebrachte konnte nach Mitteilung der Polizei gestern in Bulgarien festgenommen werden.“

Untergebracht bedeutet, dass Walter K. (68) nach acht bewaffneten Banküberfällen in der deutschen Justizanstalt Schwalmstadt in Sicherungsverwahrtung saß. Dort floh er am 7. September bei einem begleiteten Ausgang. Murrer: „Geplant war an diesem Tag unter anderem die Corona-Impfung sowie der anschließende Besuch eines Einkaufszentrums.“ In diresem EKZ suchte Walter K. die Toilette auf – und setzte sich übers Fenster ab . . .

Eine Woche soll der unverbesserliche Serien-Täter in Biker-Montur die Sparkasse in Krumbach in der Buckeligen Welt überfallen und mehr als 100.000 Euro erbeuet haben. Auf seine Spur kamen die Raubermittler, weil Überwachungskameras im Ort zeigten, dass die Aufmachung als Motorradfahrer nur Maskerade war und der Räuber mit einem Mercedes Coupé mit deutschem Nummerntaferl davonbrauste. Das Kennzeichen führt prompt zum ZuIassungsbesitzer – und der ist Walter K.. Nach seiner Verhaftung stellt sich jetzt die Frage: Wird er nach Österreich oder gleich nach Hessen ausgeliefert? R.Kopt